Задавившему насмерть женщину в Саратове водителю не смягчили приговор
Ему назначили год колонии-поселении
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Фрунзенский районный суд 17 мая вынес приговор 38-летнему жителю республики Дагестан за нарушение правил ПДД, которое повлекло за собой смерть человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 13 февраля 2019 года мужчина чистил на погрузчике тротуар на улице Вавилова. Когда он ехал задом, то сбил 82-летнюю женщину.
Напомним, она скончалась до приезда скорой помощи.
Мужчина подал апелляцию к смягчению приговора, посчитав его слишком суровым. Однако его наказание осталось без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU