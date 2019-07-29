Задавившему насмерть женщину в Саратове водителю не смягчили приговор

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-29T12:39:51+03:00

Ему назначили год колонии-поселении

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Фрунзенский районный суд 17 мая вынес приговор 38-летнему жителю республики Дагестан за нарушение правил ПДД, которое повлекло за собой смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 13 февраля 2019 года мужчина чистил на погрузчике тротуар на улице Вавилова. Когда он ехал задом, то сбил 82-летнюю женщину.

Напомним, она скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчина подал апелляцию к смягчению приговора, посчитав его слишком суровым. Однако его наказание осталось без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU