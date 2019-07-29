Под Саратовом спасатели нашли на острове мужчину, которого забыли его друзья

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-29T12:28:29+03:00

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В Вольском районе на Рыбинском острове отдыхала компания.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», друзья уехали домой, а потом вспомнили, что забыли 28-летнего приятеля.

Они сообщили в экстренные службы о пропаже. Прибывшие спасатели Вольского района не обнаружили мужчину, а их коллеги из Маркса нашли гражданина на острове напротив села Михайловка, доставили на берег и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU