Под Саратовом спасатели нашли на острове мужчину, которого забыли его друзья
Гражданина доставили домой
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В Вольском районе на Рыбинском острове отдыхала компания.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», друзья уехали домой, а потом вспомнили, что забыли 28-летнего приятеля.
Они сообщили в экстренные службы о пропаже. Прибывшие спасатели Вольского района не обнаружили мужчину, а их коллеги из Маркса нашли гражданина на острове напротив села Михайловка, доставили на берег и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU