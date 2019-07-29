Наркоторговля в Саратовской области выросла на 17%

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-29T12:17:23+03:00

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В Саратовской области за первое полугодие зарегистрировано более 14 тыс. преступлений.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 4,9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

При этом снижение произошло в 34 районах области, а в 11 зафиксирован рост. 75% всех преступлений совершается в городах и поселках городского типа.

Также почти три четверти (74,7%) — это преступления небольшой и средней тяжести.

По данным прокуратуры, почти 10% преступлений совершается против здоровья населения и общественной нравственности, в основном это незаконный оборот наркотиков. При этом их долы выросла на 9,6%. Общее количество сбытов наркотиков выросло на 17%. Из оборота изъято 53,6 кг запрещенных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU