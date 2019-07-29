Шестеро пожарных тушили сарай и гараж в Краснокутском районе

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-29T12:01:33+03:00

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Вчера, 28 июля, в 02:58 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить деревянный сарай и гараж в поселке Усатово Краснокутского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно причиной возгорания на площади 84 кв.м. стало неверное обращение с электрооборудованием.

Возгорание ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU