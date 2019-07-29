Житель Аткарска признался в убийстве брата из-за еды
Расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Аткарска подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 21 ноября 2018 года мужчина вечером пришла домой и обнаружила пропажу продуктов. Выяснилось, что еду взял его 44-летний брат, чтобы обменять на алкоголь.
Рассвирипевший мужчина четырежды ударил брата по лицу и ушел. Тот был пьян и лег спать. Из носа потекла кровь, которая перекрыла дыхательные пути и гражданин умер от асфиксии.
Вернувшийся брат обнаружил его мертвым и сообщил в полицию.
Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU