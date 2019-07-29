2019-07-29T11:48:04+03:00
Общество

Абонентам «КВС» доступен новый офис обслуживания СарРЦ

Екатерина Семенова
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С сегодняшнего дня потребители «КВС» могут обратиться с квитанциями за воду в новый офис обслуживания, который расположен в самом центре города – в районе Крытого рынка. Удобная транспортная развязка позволяет жителям даже самых отдаленных районов города легко и быстро добраться до абонентского офиса. Специалисты расчетного центра будут осуществлять прием потребителей по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 62 по будням с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 15:00.

Данный пункт оборудован современными способами обслуживания (электронная очередь с возможностью передачи показаний ИПУ). Здесь же все жители Саратова без привязки к месту жительства могут получить консультации по вопросам начислений за ЖКУ, подать заявление и документы для проведения перерасчетов и внесения изменений на лицевой счет, получить дубликаты платежных документов, оформить заявление на получение платежных документов по электронной почте, передать показания ИПУ и произвести оплату через партнера СарРЦ «Платеж Центр».

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В августе планируется открытие дополнительного центра приема населения в Ленинском районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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