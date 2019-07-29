Депутат гордумы Максим Самсонов: Чтобы бизнес развивался, необходимо снижать налоговую нагрузку

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-29T11:28:48+03:00

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Депутат Саратовской городской думы от партии «Справедливая Россия» Максим Самсонов считает, что меры государственной поддержки предпринимателей в настоящий момент недостаточно эффективны.

- Эта тема сегодня как никогда актуальна. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что люди не хотят заниматься бизнесом, предпочитая уходить в государственный сектор экономики. На мой взгляд, причина кроется в фактическом несоответствии декларируемых государством мер поддержки и реальным положением дел в данной сфере.

Основная мера поддержки бизнеса, и об этом можно прочесть в любом учебнике по экономике, это снижение налоговой нагрузки! Чтобы в стране развивался бизнес, сделайте это выгодным! Например, снижение налоговых ставок в 2000-х годах привело к экономическому росту и увеличению стабильности всей бюджетной системы. Только снижение в 2002 году с 35 до 24% предельной ставки налога на прибыль всего за пять лет увеличило сборы по этому виду налога более чем на 2% ВВП. В 2004 году снизили НДС и сборы увеличились на 0,5% ВВП.

Сейчас же, напротив, бремя обязательств у предпринимателей растет с каждым годом. Складывается ощущение, что вся экономическая политика правительства РФ направлена на то, чтобы поддерживать естественные монополии и госкорпорации. Они постоянно запрашивают новые налоговые льготы и преференции на триллионы рублей, хотя изначально создавались для того, чтобы быть локомотивами экономики и обеспечивать экономический рост. Сегодня, госкорпорации не выполняют эту функцию, напротив, мы фактически оплачиваем их содержание из своего кармана. Все эти самолеты, корпоративы, бонусы топ-менеджменту...

Мы видим, что зачастую бизнесмены и представители власти, отвечающие за развитие экономики, оказываются на разных полюсах. Первые говорят о том, что на себе чувствуют, как увеличиваются административные барьеры и скрытые налоги, такие как, например, введение маркировки товаров. Другие, напротив, рассказывают о бизнес-инкубаторах и программах возмещения банковских кредитов, пребывая в уверенности, что делают достаточно, чтобы бизнес в стране развивался. При этом в открытом доступе даже отсутствуют данные об экономической эффективности созданных за бюджетный счет бизнес-инкубаторов.

Механизмы обратной связи власти с бизнес-сообществом, такое впечатление, устроены по технологии «глухого телефона». Диалог вроде бы есть, но за всеми разговорами не всегда следуют реальные действия, устраивающие обе стороны. Ситуацию необходимо коренным образом менять. В первую очередь — снижать ставки налогов. Тогда можно будет сказать, что государство действительно оказывает всю необходимую поддержку бизнесу, — заявил Максим Самсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU