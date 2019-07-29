Владельцу четырех фирм-однодневок в Саратовском районе назначен приговор
Он отправится на исправительные работы
Изменить размер текста:
Прокуратура Саратовского района выявила четыре фирмы-однодневки — ООО «Рестастрой», ООО «Капитал плюс», ООО «Минтранс», ООО «Элит».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе, юридические лица были зарегистрированы на подставного человека — 35-летнего местного жителя.
Его задержали и назначили приговор — восемь месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в казну государства.
На него завели всего 27 уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU