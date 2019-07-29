Владельцу четырех фирм-однодневок в Саратовском районе назначен приговор

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-29T11:09:48+03:00

Он отправится на исправительные работы

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Прокуратура Саратовского района выявила четыре фирмы-однодневки — ООО «Рестастрой», ООО «Капитал плюс», ООО «Минтранс», ООО «Элит».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе, юридические лица были зарегистрированы на подставного человека — 35-летнего местного жителя.

Его задержали и назначили приговор — восемь месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в казну государства.

На него завели всего 27 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU