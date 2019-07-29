2019-07-29T11:23:14+03:00
Общество

Энгельсский экотехнопарк работает в штатном режиме

Екатерина Семенова
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На полигоне Энгельсского района возобновлено захоронение твердых коммунальных отходов. Работа экотехнопарка восстановлена в полном объеме. Проведенные проверки безопасности и сопутствующие мероприятия показали готовность объекта к функционированию в штатном режиме.

Сейчас специалисты полигона ведут плановое захоронение отходов, ранее накапливавшихся на специальных площадках для перегрузки ТКО.

- Энгельсский экотехнопарк вновь заработал в полную силу. Понадобилось менее недели, чтобы привести объект в порядок. Столь быстрый переход к штатному режиму стал возможен благодаря слаженной работе специалистов и инженерным решениям, которые были заложены при строительстве комплекса. Произошедшее на полигоне стало для новой отрасли проверкой на устойчивость. И мы ее успешно прошли, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, в ходе ликвидации задымления на энгельсском полигоне для захоронения ТКО было использовано более 12 тыс. кубометров воды и более 13 тыс. тонн грунта. Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом. Несмотря на нештатную ситуацию, услуга по вывозу отходов с улиц городов не прекращалась и велась в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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