2019-07-29T10:54:13+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с иномаркой под Саратовом

Отечественное авто от удара отлетело в кювет и опрокинулось
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото облспасаФото облспаса
Изменить размер текста:

В Ртищевском районе Саратовской области столкнулись иномарка и ВАЗ-2115.

- ДТП случилось на трассе ТамбовСаратов, у села Крутец. Daewoo Nexia с 18-летним водителем врезалась в отечественное авто, которым управлял 42-летний мужчина. От удара ВАЗ отлетел в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

В результате аварии пострадал шофер «пятнадцатой». Прибывшие сотрудники областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента вытащили его и передали медикам «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Синеньких полыхала баня
Задавившему насмерть женщину в Саратове водителю не смягчили приговор
Под Саратовом спасатели нашли на острове мужчину, которого забыли его друзья
Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Саратове
Наркоторговля в Саратовской области выросла на 17%
Шестеро пожарных тушили сарай и гараж в Краснокутском районе
Житель Аткарска признался в убийстве брата из-за еды
Абонентам «КВС» доступен новый офис обслуживания СарРЦ
Жителю Красноармейска ограничат свободу из-за невыплаченного штрафа
Утром в Дергачах полыхал магазин «Стройматериалы»
Под Саратовом в столкновении двух легковушек пострадал двухлетний ребенок
Депутат гордумы Максим Самсонов: Чтобы бизнес развивался, необходимо снижать налоговую нагрузку
В Саратове встали пять маршрутов трамваев и троллейбусов
Владельцу четырех фирм-однодневок в Саратовском районе назначен приговор
Энгельсский экотехнопарк работает в штатном режиме
Сбитая в Энгельсе женщина переходила дорогу в неположенном месте