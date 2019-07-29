Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с иномаркой под Саратовом
Отечественное авто от удара отлетело в кювет и опрокинулось
Фото облспаса
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В Ртищевском районе Саратовской области столкнулись иномарка и ВАЗ-2115.
- ДТП случилось на трассе Тамбов — Саратов, у села Крутец. Daewoo Nexia с 18-летним водителем врезалась в отечественное авто, которым управлял 42-летний мужчина. От удара ВАЗ отлетел в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
В результате аварии пострадал шофер «пятнадцатой». Прибывшие сотрудники областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента вытащили его и передали медикам «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU