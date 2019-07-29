Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с иномаркой под Саратовом

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-29T10:54:13+03:00

Отечественное авто от удара отлетело в кювет и опрокинулось

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В Ртищевском районе Саратовской области столкнулись иномарка и ВАЗ-2115.

- ДТП случилось на трассе Тамбов — Саратов, у села Крутец. Daewoo Nexia с 18-летним водителем врезалась в отечественное авто, которым управлял 42-летний мужчина. От удара ВАЗ отлетел в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

В результате аварии пострадал шофер «пятнадцатой». Прибывшие сотрудники областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента вытащили его и передали медикам «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU