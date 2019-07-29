В Саратове отметили 323-ю годовщину ВМФ

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-29T11:13:32+03:00

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Вчера, 28 июля, ветераны ВМФ, представители власти, общественники и учащиеся речного училища собрались на митинг.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, мероприятие прошло у памятника «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг северного флота 1942-1944 годов» в парке «Липки».

Руководитель «Саратовского Морского Собрания» Владислав Иванов отметил, что на митинг собрались люди, знающие не понаслышке о важности и ответственности морской службы.

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Баранов отметил, что саратовцы собрались на митинг, чтобы отдать дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь флоту России.

Присутствующие возложили цветы к памятнику юнгам Северного флота, почтив память тех, кто пал в сражении за Родину и погиб при выполнении воинского долга.

После митинга колонна участников с флагами Военно-Морского флота во главе с оркестром прошла по пешеходной улице Волжской к набережной. От причала речного порта отправился теплоход «Волга-2» с делегацией. Священник Саратовской митрополии РПЦ провел на палубе литию по погибшим в морских сражениях и при исполнении служебного долга.

Кроме того, на фарватер Волги в память о погибших возложили венки мичман флота Владимир Ирошников, ветеран морской пехоты Сергей Симаньков, мичман Мейрам Иманов.

Завтра, 30 июля, саратовская делегация посетит подшефный Большой десантный корабль «Саратов» в городе-герое Севастополе, где проходят службу наши земляки.

ИСТОЧНИК KP.RU