2019-07-29T10:32:25+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина отработает удар по голове матери

Во время ссоры он схватил женщину правой рукой за волосы и кулаком ударил ее по голове
Ольга Симонова
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В Энгельсе осудили 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в побоях. При этом он уже был под административным наказанием за аналогичный проступок.

- Примерно в 16:10 17 апреля в квартире по улице Мичурина в городе Саратов-63 мужчина подрался с матерью. Во время ссоры он схватил женщину правой рукой за волосы и кулаком ударил ее по голове, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Суд приговорил буяна к 200 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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