В саратовских колониях создано 900 рабочих мест

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-29T10:26:36+03:00

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В саратовских местах лишения свободы общее школьное образование получили 1 010 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, кроме того, ведется профессиональное обучение осужденных.

Подготовка идет по 22 направлениям: повар, портной, слесарь, токарь, пекарь, крановщик, штукатур, раскройщик, электросварщик, штукатур и другие. Обучение в 2018-2019 учебном году прошли 2 278 человек.

В учреждениях УФСИН создано около 900 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU