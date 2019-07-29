Тольяттинский «Акрон» выставил саратовский «Сокол» из Кубка России
Все решилось во втором тайме
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Вчера вечером, 27 июля, в Жигулевске «Акрон» из Тольятти встретился с «Соколом» из Саратова в рамках матча «ОЛИМП-Кубка России».
В составе поволжской команды вышли десять новичков из «Сокола-М» и четыре — из основной команды.
Все решилось во втором тайме. На 55-й секунде Николай Макаров принес нашей команде гол, однако Андрей Титов и Роман Халилуллов изменили ситуацию.
Саратовцы уступили три гола «Акрону» и вылетели из Кубка России.
ИСТОЧНИК KP.RU