Тольяттинский «Акрон» выставил саратовский «Сокол» из Кубка России

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-29T10:23:47+03:00

Все решилось во втором тайме

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Вчера вечером, 27 июля, в Жигулевске «Акрон» из Тольятти встретился с «Соколом» из Саратова в рамках матча «ОЛИМП-Кубка России».

В составе поволжской команды вышли десять новичков из «Сокола-М» и четыре — из основной команды.

Все решилось во втором тайме. На 55-й секунде Николай Макаров принес нашей команде гол, однако Андрей Титов и Роман Халилуллов изменили ситуацию.

Саратовцы уступили три гола «Акрону» и вылетели из Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU