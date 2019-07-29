Зампред саратовского правительства Бусаргин и депутат облдумы Киракосян отмечают день рождения
Они родились в 1981 году
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Зампред саратовского правительства Роман Бусаргин сегодня, 29 июля, отмечает день рождения.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Краснопартизанского района.
После окончания СГАУ и Российского университета кооперации работал в администрации Саратова, Энгельса, а впоследствии был назначен заместителем председателя правительства области.
Также сегодня день рождения депутата областной думы Гагика Киракосяна. Он родился в 1981 году в селе Нижний Геташен Мартунинского района Республики Армения. Окончил СГСЭУ. Сейчас возглавляет ООО «Автотрасса».
ИСТОЧНИК KP.RU