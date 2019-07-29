2019-07-29T10:02:33+03:00
Общество

Зампред саратовского правительства Бусаргин и депутат облдумы Киракосян отмечают день рождения

Они родились в 1981 году
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зампред саратовского правительства Роман Бусаргин сегодня, 29 июля, отмечает день рождения.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Краснопартизанского района.

После окончания СГАУ и Российского университета кооперации работал в администрации Саратова, Энгельса, а впоследствии был назначен заместителем председателя правительства области.

Также сегодня день рождения депутата областной думы Гагика Киракосяна. Он родился в 1981 году в селе Нижний Геташен Мартунинского района Республики Армения. Окончил СГСЭУ. Сейчас возглавляет ООО «Автотрасса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24