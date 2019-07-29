2019-07-29T09:40:05+03:00
Общество

Саратовский гребец завоевал кубок трехкратного Олимпийского чемпиона Иванова

В состязаниях приняли участие 300 человек
Дарья Вострикова
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В Калуге 28 июля прошли финальные заезды всероссийских соревнований по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В. Н. Иванова».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях по академической гребле приняли участие около 300 спортсменов из 15 регионов России.

Саратовский гребец Константин Стасюк взял золото состязаний, Алексею Чепереву досталась бронза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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