Саратовский гребец завоевал кубок трехкратного Олимпийского чемпиона Иванова
В состязаниях приняли участие 300 человек
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В Калуге 28 июля прошли финальные заезды всероссийских соревнований по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В. Н. Иванова».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях по академической гребле приняли участие около 300 спортсменов из 15 регионов России.
Саратовский гребец Константин Стасюк взял золото состязаний, Алексею Чепереву досталась бронза.
ИСТОЧНИК KP.RU