2019-07-29T09:36:45+03:00
Происшествия

Энгельсский бизнесмен ответит за продажу сигарет рядом с детским садом

Не соблюдалась необходимая дистанция
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Энгельса по обращению жителя района организовала проверку соблюдения законодательства об охране окружающих от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, специалисты Роспотребнадзора и представители бюро технической инвентаризации установили, что в магазине «Анастасия» в селе Красный Яр предприниматель торговал сигаретами рядом с детским садом.

Не была соблюдена допустимая дистанция отдаления — 15 метров.

Прокурор обратился с иском в суд о признании деятельности незаконной. На предпринимателя завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24