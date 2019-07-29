Энгельсский бизнесмен ответит за продажу сигарет рядом с детским садом

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-29T09:36:45+03:00

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Прокуратура Энгельса по обращению жителя района организовала проверку соблюдения законодательства об охране окружающих от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, специалисты Роспотребнадзора и представители бюро технической инвентаризации установили, что в магазине «Анастасия» в селе Красный Яр предприниматель торговал сигаретами рядом с детским садом.

Не была соблюдена допустимая дистанция отдаления — 15 метров.

Прокурор обратился с иском в суд о признании деятельности незаконной. На предпринимателя завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU