В Саратове госпитализировали пьяного школьника
Сотрудники прокуратуры выяснят, почему он решил «пригубить»
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В приемное отделение городской клинической больницы №3 23 июля с алкогольной интоксикацией госпитализирован 14-летний школьник.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по факту проводится проверка.
Предстоит выяснить, в каких условиях жил ребенок и почему он захотел выпить. После этого решится вопрос о его постановке на профилактический учет.
ИСТОЧНИК KP.RU