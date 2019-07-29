2019-07-29T09:35:46+03:00
Происшествия

В Саратове госпитализировали пьяного школьника

Сотрудники прокуратуры выяснят, почему он решил «пригубить»
Дарья Вострикова
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В приемное отделение городской клинической больницы №3 23 июля с алкогольной интоксикацией госпитализирован 14-летний школьник.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по факту проводится проверка.

Предстоит выяснить, в каких условиях жил ребенок и почему он захотел выпить. После этого решится вопрос о его постановке на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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