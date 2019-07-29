2019-07-29T08:56:50+03:00
Происшествия

В саратовских колониях сидят 663 алкоголика и 1,3 тыс. психбольных

Еще 808 осужденных — наркоманы
Екатерина Семенова
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В УФСИН по Саратовской области подвели итоги полугодия.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, по данным на 1 июля, в СИЗО, колониях и тюрьмах содержались 11 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Среди заключенных 28% отбывают наказания за убийства, столько же за наркоторговлю и 26% — за разбои, грабежи и кражи.

Из общего числа заключенных 808 человек — наркоманы, 663 — алкоголики и 1 330 — психически больные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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