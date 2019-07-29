Психиатры признали убийцу отца из Саратова вменяемым

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-29T08:51:34+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

- Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая доказала, что он вменяемый и мог руководить своими действиями, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, злоумышленник 25 июня пил дома в 12-м Шелковичном проезде вместе с отцом. Во время пьянки 57-летний гражданин нелестно отозвался о своей бывшей жене. Сын встал на защиту матери, но в ответ получил оскорбления.

После ссоры мужчины разошлись по комнатам. Однако обида не давала сыну покою. Он схватил топор, зашел к папе, который лежал на диване, и ударил его несколько раз по голове и телу, а после схватил нож и сделал то же самое.

Поняв, что отец мертв, злоумышленник смыл с себя кровь и выбросил топор в соседний пруд, а после позвонил родственникам и рассказал, что пришел домой и нашел труп. Якобы к преступлению он не имеет отношения.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от проникающих колото-резаного ранения груди с повреждением внутренних органов, рубленых ран тела и острой кровопотери.

Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU