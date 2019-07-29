2019-07-29T08:51:34+03:00
Происшествия

Психиатры признали убийцу отца из Саратова вменяемым

Злоумышленника заключили под стражу
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Саратовской областиФото: СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

- Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая доказала, что он вменяемый и мог руководить своими действиями, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, злоумышленник 25 июня пил дома в 12-м Шелковичном проезде вместе с отцом. Во время пьянки 57-летний гражданин нелестно отозвался о своей бывшей жене. Сын встал на защиту матери, но в ответ получил оскорбления.

После ссоры мужчины разошлись по комнатам. Однако обида не давала сыну покою. Он схватил топор, зашел к папе, который лежал на диване, и ударил его несколько раз по голове и телу, а после схватил нож и сделал то же самое.

Поняв, что отец мертв, злоумышленник смыл с себя кровь и выбросил топор в соседний пруд, а после позвонил родственникам и рассказал, что пришел домой и нашел труп. Якобы к преступлению он не имеет отношения.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от проникающих колото-резаного ранения груди с повреждением внутренних органов, рубленых ран тела и острой кровопотери.

Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тольяттинский «Акрон» выставил саратовский «Сокол» из Кубка России
Отключена вода в Юбилейном
В Саратове задержали мужчину, который пытался развратить 14-летнюю девочку
Зампред саратовского правительства Бусаргин и депутат облдумы Киракосян отмечают день рождения
Саратовский гребец завоевал кубок трехкратного Олимпийского чемпиона Иванова
В Саратове встали троллейбусы из-за обрыва проводов
Энгельсский бизнесмен ответит за продажу сигарет рядом с детским садом
В Саратове госпитализировали пьяного школьника
Машина «Яндекс.Такси» попала в ДТП напротив АЗС в Саратове
В саратовских колониях сидят 663 алкоголика и 1,3 тыс. психбольных
В Саратове мужчина украл деньги из сумки своей знакомой-одногодки
В Саратове молодой рецидивист украл два телевизора
Во вторник два района Саратова останутся без воды