В Саратове мужчина украл деньги из сумки своей знакомой-одногодки

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-29T08:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Ленинского района поступило заявление о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 14:00 24 июля у дома на Гвардейской улице 35-летний гражданин вынул деньги из сумочки своей приятельницы-одногодки.

Она лишилась 5 тыс. рублей и обратилась в полицию.

Преступника задержали, выяснилось, что за его спиной уже есть три обвинительных приговора. Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU