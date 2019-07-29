В Саратове мужчина украл деньги из сумки своей знакомой-одногодки
На него завели уголовное дело
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В отдел полиции Ленинского района поступило заявление о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 14:00 24 июля у дома на Гвардейской улице 35-летний гражданин вынул деньги из сумочки своей приятельницы-одногодки.
Она лишилась 5 тыс. рублей и обратилась в полицию.
Преступника задержали, выяснилось, что за его спиной уже есть три обвинительных приговора. Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU