2019-07-29T08:43:20+03:00
Происшествия

В Саратове молодой рецидивист украл два телевизора

Он во всем признался
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Ленинского района с заявлением о краже обратился 60-летний гражданин.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 04:00 до 07:00 кто-то залез в его дом и украл два телевизора марки LG и Samsung, сумма ущерба составила 84 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 26-летний рецидивист, который во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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