2019-07-29T08:29:46+03:00
Общество

Саратовцев могут ждать пробки из-за работ на улице Зарубина

Там планируется фрезеровка
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 29 июля, продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта.

- Планируется фрезерование улицы Зарубина. На участке от улицы Степана Разина до Рахова снято 8 тыс. кв. м асфальта, а всего будет починено 10,5 тыс. Из-за ремонта могут быть затруднения в движении авто, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Из-за ремонта могут быть затруднения в движении автомобилей, водителей просят заранее планировать маршрут.

Также в горадминистрации отметили, что завершены основные работы на улице Моисеева. Там заменили более 2,7 тыс. кв. м асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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