Саратовцев могут ждать пробки из-за работ на улице Зарубина
Там планируется фрезеровка
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 29 июля, продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта.
- Планируется фрезерование улицы Зарубина. На участке от улицы Степана Разина до Рахова снято 8 тыс. кв. м асфальта, а всего будет починено 10,5 тыс. Из-за ремонта могут быть затруднения в движении авто, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Из-за ремонта могут быть затруднения в движении автомобилей, водителей просят заранее планировать маршрут.
Также в горадминистрации отметили, что завершены основные работы на улице Моисеева. Там заменили более 2,7 тыс. кв. м асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU