Сельчанин угнал и сжег «Газель» под Саратовом
ЧП случилось в пять утра
Изменить размер текста:
На автодороге в Красноармейском районе Саратовской области сгорел автомобиль «Газель».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожар произошел около пяти утра в воскресенье между селами Золотое и Рогаткино.
Впоследствии собственник, житель Саратова, заявил, что накануне автомобиль был угнан от дома на Советской улице в селе Золотое. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.
Полицейские задержали подозреваемого — 31-летнего жителя села Золотое.
ИСТОЧНИК KP.RU