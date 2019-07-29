Сельчанин угнал и сжег «Газель» под Саратовом

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-29T08:30:35+03:00

ЧП случилось в пять утра

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На автодороге в Красноармейском районе Саратовской области сгорел автомобиль «Газель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожар произошел около пяти утра в воскресенье между селами Золотое и Рогаткино.

Впоследствии собственник, житель Саратова, заявил, что накануне автомобиль был угнан от дома на Советской улице в селе Золотое. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — 31-летнего жителя села Золотое.

ИСТОЧНИК KP.RU