Из кассы магазина в Саратове девушка украла 19 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-29T08:21:23+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 28 июля, раскрыла кражу денег.

- С заявлением о преступлении 45-летний индивидуальный предприниматель обратился 25 июня. Он рассказал, что неизвестный в период со 2 по 8 мая украл из кассы 19 634 рубля 72 копейки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 25-летнюю безработную и ранее не судимую девушку. Она во всем призналась.

ИСТОЧНИК KP.RU