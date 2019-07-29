Из кассы магазина в Саратове девушка украла 19 тыс. рублей
ИП обратился с заявлением через полтора месяца
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 28 июля, раскрыла кражу денег.
- С заявлением о преступлении 45-летний индивидуальный предприниматель обратился 25 июня. Он рассказал, что неизвестный в период со 2 по 8 мая украл из кассы 19 634 рубля 72 копейки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 25-летнюю безработную и ранее не судимую девушку. Она во всем призналась.
ИСТОЧНИК KP.RU