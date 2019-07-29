В Саратове приятель женщины убил ее бывшего мужа
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 23 июля в квартире дома на улице Тархова.
По версии следствия, пьяный 44-летний мужчина приехал к бывшей жене и начал просить ее вернуться. Она отказалась, и тогда экс-супруг схватился за нож.
Женщина позвонила приятелю и попросила о помощи. Мужчина приехал, между ним и гостем завязалась ссора. Бывший муж получил несколько ударов кулаком в живот и был выставлен из квартиры.
Через некоторое время приятель женщины вышел в подъезд и увидел что его оппонент мертв.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Причиной смерти стала тупая травма живота.
46-летнего подозреваемого задержали. Он признал свою вину и был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU