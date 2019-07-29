В Саратове приятель женщины убил ее бывшего мужа

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-29T07:51:47+03:00

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 23 июля в квартире дома на улице Тархова.

По версии следствия, пьяный 44-летний мужчина приехал к бывшей жене и начал просить ее вернуться. Она отказалась, и тогда экс-супруг схватился за нож.

Женщина позвонила приятелю и попросила о помощи. Мужчина приехал, между ним и гостем завязалась ссора. Бывший муж получил несколько ударов кулаком в живот и был выставлен из квартиры.

Через некоторое время приятель женщины вышел в подъезд и увидел что его оппонент мертв.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Причиной смерти стала тупая травма живота.

46-летнего подозреваемого задержали. Он признал свою вину и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU