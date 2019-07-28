2019-07-28T22:44:34+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина рухнул с шестого этажа на иномарку

Его состояние расценивается как критическое
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 июля, в Октябрьском районе Саратова на 1-м Станционном проезде,10 с шестого этажа выпал 26-летний мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», он приземлился на крышу припаркованного Chevrolet Niva.

Прибывшие сотрудники Облспаса доставили пострадавшего в городскую клиническую больницу. Его состояние расценивается как критическое.

На месте работают сотрудники Областной службы спасения, обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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