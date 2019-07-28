В Саратове мужчина рухнул с шестого этажа на иномарку
Его состояние расценивается как критическое
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Сегодня, 28 июля, в Октябрьском районе Саратова на 1-м Станционном проезде,10 с шестого этажа выпал 26-летний мужчина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», он приземлился на крышу припаркованного Chevrolet Niva.
Прибывшие сотрудники Облспаса доставили пострадавшего в городскую клиническую больницу. Его состояние расценивается как критическое.
На месте работают сотрудники Областной службы спасения, обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU