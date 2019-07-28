На цветы для Саратовской облдумы планируют потратить свыше 78 тыс. рублей

28 Июль 22:36 2019-07-28T22:36:09+03:00

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В минувшую пятницу, 26 июля, на сайте госзакупок Саратовская областная дума объявила аукцион на поставку цветов для органа власти. Поставщикам заплатят около 79 тыс. рублей из регионального бюджета.

Аукцион пройдет 7 августа, прием заявок заканчивается за два дня.

Речь идет о срезанных розах — их требуется больше всего, несколько сотен штук, гвоздиках, хризантемах и прочих видах растений.

Их поставщик должен доставлять в областную думу по заявке в будни, выходные и праздники с даты заключения государственного контракта до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU