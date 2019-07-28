2019-07-28T22:36:09+03:00
Общество

На цветы для Саратовской облдумы планируют потратить свыше 78 тыс. рублей

Больше всего закупят роз
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 26 июля, на сайте госзакупок Саратовская областная дума объявила аукцион на поставку цветов для органа власти. Поставщикам заплатят около 79 тыс. рублей из регионального бюджета.

Аукцион пройдет 7 августа, прием заявок заканчивается за два дня.

Речь идет о срезанных розах — их требуется больше всего, несколько сотен штук, гвоздиках, хризантемах и прочих видах растений.

Их поставщик должен доставлять в областную думу по заявке в будни, выходные и праздники с даты заключения государственного контракта до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24