На цветы для Саратовской облдумы планируют потратить свыше 78 тыс. рублей
Больше всего закупят роз
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В минувшую пятницу, 26 июля, на сайте госзакупок Саратовская областная дума объявила аукцион на поставку цветов для органа власти. Поставщикам заплатят около 79 тыс. рублей из регионального бюджета.
Аукцион пройдет 7 августа, прием заявок заканчивается за два дня.
Речь идет о срезанных розах — их требуется больше всего, несколько сотен штук, гвоздиках, хризантемах и прочих видах растений.
Их поставщик должен доставлять в областную думу по заявке в будни, выходные и праздники с даты заключения государственного контракта до 31 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU