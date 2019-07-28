2019-07-28T20:52:29+03:00
Происшествия

В Саратове водитель иномарки «уронил» забор на ногу девушке и сбежал

По словам очевидцев, он был нетрезв
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 июля, у дома №44 А на Осенней улице Ленинского района Саратова нетрезвый водитель Mitsubishi влетел в железный забор.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», конструкция рухнула на ногу 22-летней девушки.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Прибывшие медики ЦМК доставили пострадавшую в травмпункт.

По словам очевидцев, виновник аварии был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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