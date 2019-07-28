Перенервничавшим на пожаре в Саратове женщинам понадобилась помощь

СЕГОДНЯ 20:22 2019-07-28T20:22:04+03:00

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Сегодня, 28 июля, на Краевой улице, 31 в Саратове одновременно в трех местах дворовых построек распространился огонь.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь мог распространиться на другие частные дома.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорания и потушили частный дом.

Двум женщинам в возрасте 47 и 49 лет оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На месте работают пожарные расчеты инспектор, сотрудники полиции, медики ЦМК. Причина возгорания пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU