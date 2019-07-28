Перенервничавшим на пожаре в Саратове женщинам понадобилась помощь
Полыхал частный дом
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Сегодня, 28 июля, на Краевой улице, 31 в Саратове одновременно в трех местах дворовых построек распространился огонь.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь мог распространиться на другие частные дома.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорания и потушили частный дом.
Двум женщинам в возрасте 47 и 49 лет оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
На месте работают пожарные расчеты инспектор, сотрудники полиции, медики ЦМК. Причина возгорания пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU