На жилой дом в Саратове рухнуло дерево

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-28T16:50:57+03:00

Один из местных жителей увидел в нем дракона

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В Саратове на жилой дом, расположенный на Соколовой улице, между Горького и Симбирской, рухнуло дерево.

Об этом местные жители рассказали в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под записью пользователь соцсети Иван Смирнов написал, что вид ствола рухнувшего дерева напоминает ему дракона. Остальные горожане встретили такое сравнение недоумением.

По словам горожанки Кристины Левченко, дерево рухнуло потому, что изначально было сухим и никто из-за этого не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU