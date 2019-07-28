В Саратовской области православные отмечают День Крещения Руси
Сегодня, 28 июля, православные верующие Саратовской области отмечают 1031-летие Крещения Руси.
Этот день вошел в список памятных дат с 1 июня 2010 года.
Согласно православному календарю сегодня день памяти равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.
Согласно «Повести временных лет», до крещения князя Владимира имело место «испытание вер». К князю приходили булгары, немцы и иудеи с предложениями принять свои религии.
Однако отклика в сердце великого князя ничего из вышеперечисленного не нашло.
Затем на Руси прибыл византиец, который рассказал Владимиру о христианской вере. Тот решил отправить своих посланников на богослужения в храмы разных стран, но только в Константинополе делегация поняла, что они «Не ведали, где мы есть — на небе или на земле».
Владимир сделала выбор в пользу христианства и обращал в православие жителей Руси.
В честь этого праздника сегодня в храмах проходят особенные, праздничные богослужения.
ИСТОЧНИК KP.RU