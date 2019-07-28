2019-07-28T14:10:07+03:00
Общество

В Саратовской области православные отмечают День Крещения Руси

В церквях проходят торжественные службы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 июля, православные верующие Саратовской области отмечают 1031-летие Крещения Руси.

Этот день вошел в список памятных дат с 1 июня 2010 года.

Согласно православному календарю сегодня день памяти равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

Согласно «Повести временных лет», до крещения князя Владимира имело место «испытание вер». К князю приходили булгары, немцы и иудеи с предложениями принять свои религии.

Однако отклика в сердце великого князя ничего из вышеперечисленного не нашло.

Затем на Руси прибыл византиец, который рассказал Владимиру о христианской вере. Тот решил отправить своих посланников на богослужения в храмы разных стран, но только в Константинополе делегация поняла, что они «Не ведали, где мы есть — на небе или на земле».

Владимир сделала выбор в пользу христианства и обращал в православие жителей Руси.

В честь этого праздника сегодня в храмах проходят особенные, праздничные богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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