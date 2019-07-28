У хозяйки собачьего притона в Саратове изъяли ребенка

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-28T13:48:32+03:00

Несколько лет назад женщина уже стояла на учете

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Полиция Саратова отреагировала на публикацию в «КП-Саратов» о собачьем притоне на улице Железнодорожная, где живет маленькая девочка.

- Утром 28 июля на Железнодорожную, 83 выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они изъяли шестилетнюю девочку и отправили в место временного содержания, – рассказала «Комсомолке» руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Саратовской области старший лейтенант внутренней службы Анастасия Захарова.

Как оказалось, семья несколько лет назад состояла на учете в полиции, как неблагополучная. Однако после того, как женщины начала вести нормальный образ жизни, с учета ее сняли. Но теперь ситуация повторилась.

Напомним, накануне волонтеры-зоозащитники привлекли внимание к притону. Там в антисанитарных условиях проживали несколько десятков собак, кошки, а также ребенок. При этом волонтеры считают, что женщина психически не здорова, она якобы похищала животных или выкупала их у тех, кто нашел потерявшихся собак. При этом все животные породистые, преимущественно, декоративные. Что женщина с ними делала потом – неизвестно, но многие истощены или ранены.

Хозяйка дома первоначально отдала собак волонтерам, кроме нескольких, на которые у нее имеются документы. Однако сегодня утром написала заявление о краже животных в Кировский отдел полиции.

ГУ МВД по Саратовской области намерено провести тщательную проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU