Панков: В Пензе подход именно тот, о котором Володин просил наших строителей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-28T10:45:08+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил строителям области перенять опыт пензенских коллег по благоустройству придомовых территорий. - По результативности рабочая поездка спикера Володина в районы была продуктивной. Романовка, Самойловка, Турки, Балашов, Петровск - везде решение важнейших вопросов для жителей. Причем, в поездке был не просто осмотр, инспектирование объектов, но и разговор об эффективности работы всей системы. О том, насколько высока отдача каждого в работе на своём месте, а не просто об освоении денежных средств. Причем, их расходование отвратительное.

После посещения наших районов он работал в Пензенской области. Кстати, прилетел к нам после работы в Тамбовской. Еще и Волгоградская - и это все составляет его округ.

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Так вот, он поделился увиденным в Пензе, их подходом к работе. Во-первых, объем строительства жилья, думаю, не меньше или не намного меньше нашего. Но сам подход - именно тот, о каком Володин не раз просил наших строителей. Сдаются не просто жилые «коробки», а власть принимает комплексную застройку микрорайонов. Причем, строительные организации это делают за счет своих средств. Современный домостроительный комбинат вместе с качественным жильём сдаёт территорию со спортсооружениями, детскими площадками. Цветники и малые архитектурные формы во дворах, дорожки и тротуары из плитки расширяют пространство комфорта для жителей. Причем, планировка микрорайонов - просторная и свободная. Замечу, при таком отношении к сдаче жилья в Пензе увеличились его продажи на 40%. А вот власть уже обеспечивает строительство школ, детских садов, больниц - всю социальную инфраструктуру берет на себя. Современный подход.

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Кстати, развивается не только жилая застройка, но это повлекло за собой и развитие всей строительной инфраструктуры. Это и предприятия: кирпичный завод, монолитное производство. Где заказчиками и потребителями являются строители.

И здесь даже не только радость за наших соседей. Здесь отмечу - есть возможность учиться и нашим. Обязательно вместе со строителями, городской властью, теми, от кого зависит строительство, архитектура, качество выедем в Пензу. Думаю, нам покажут все с удовольствием и с радостью, - отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU