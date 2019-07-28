2019-07-28T10:45:08+03:00
Общество

Панков: В Пензе подход именно тот, о котором Володин просил наших строителей

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил строителям области перенять опыт пензенских коллег по благоустройству придомовых территорий. - По результативности рабочая поездка спикера Володина в районы была продуктивной. Романовка, Самойловка, Турки, Балашов, Петровск - везде решение важнейших вопросов для жителей. Причем, в поездке был не просто осмотр, инспектирование объектов, но и разговор об эффективности работы всей системы. О том, насколько высока отдача каждого в работе на своём месте, а не просто об освоении денежных средств. Причем, их расходование отвратительное.

После посещения наших районов он работал в Пензенской области. Кстати, прилетел к нам после работы в Тамбовской. Еще и Волгоградская - и это все составляет его округ.

.

.

Так вот, он поделился увиденным в Пензе, их подходом к работе. Во-первых, объем строительства жилья, думаю, не меньше или не намного меньше нашего. Но сам подход - именно тот, о каком Володин не раз просил наших строителей. Сдаются не просто жилые «коробки», а власть принимает комплексную застройку микрорайонов. Причем, строительные организации это делают за счет своих средств. Современный домостроительный комбинат вместе с качественным жильём сдаёт территорию со спортсооружениями, детскими площадками. Цветники и малые архитектурные формы во дворах, дорожки и тротуары из плитки расширяют пространство комфорта для жителей. Причем, планировка микрорайонов - просторная и свободная. Замечу, при таком отношении к сдаче жилья в Пензе увеличились его продажи на 40%. А вот власть уже обеспечивает строительство школ, детских садов, больниц - всю социальную инфраструктуру берет на себя. Современный подход.

.

.

Кстати, развивается не только жилая застройка, но это повлекло за собой и развитие всей строительной инфраструктуры. Это и предприятия: кирпичный завод, монолитное производство. Где заказчиками и потребителями являются строители.

И здесь даже не только радость за наших соседей. Здесь отмечу - есть возможность учиться и нашим. Обязательно вместе со строителями, городской властью, теми, от кого зависит строительство, архитектура, качество выедем в Пензу. Думаю, нам покажут все с удовольствием и с радостью, - отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балаково полыхали мусорные баки
Саратовская теннисистка взяла бронзу турнира Мировой серии
В Саратовской области ищут мужчину с залысиной
В Саратове парень разбил окно и скрылся от таксиста из-за неоплаченной поездки
В Саратове пьяный мужчина упал с мотоцикла
Воскресенье в Саратове будет ветреным и теплым
У Чайкиного острова в Саратовской области утонул мужчина
Работник аттракциона в Саратове разбил голову во время приступа эпилепсии
В Балакове водитель сбежал с места ДТП вместе с детьми
В столкновении трех легковушек и маршрутки в Энгельсе пострадали двое детей
В Елшанке сгорел угнанный Opel Vectra
В центре Саратова на «зебре» сбит пешеход
Ночью в Саратове подожгли шесть автомобилей
Полторы тыс. волонтеров помогают саратовцам перейти на цифровое ТВ
В столкновении двух иномарок в Вольске пострадали трое детей
В парке Саратова мужчина пытался развратить 14-летнюю девочку
В Озинках братья спаивали двух детей самогоном
На 1-й Дачной дерево рухнуло на автомобиль
Серийный грабитель в Энгельсе отнимал у пенсионерок драгоценности
Минтруда: В Саратовской области стало меньше увольнений
В Саратове два рецидивиста попались на краже мороженого
Юрий Дудь: Дороги Саратова как будто после войны
В Саратове мужчина сжег машину бывшей тещи
В Балакове подросток обокрал парикмахерскую
В Заводском районе ночью сгорели три авто