В Саратовской области ищут мужчину с залысиной

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-28T09:43:20+03:00

Он пропал три дня назад

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В Саратовской области ищут пропавшего 56-летнего Вадима Гуренкова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», последний раз его видели 25 июля в СНТ «Радуга» Терновского муниципального образования.

Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в помощи.

Приметы гражданина: рост 176 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Из особых — теменная залысина.

На момент пропажи был одет в синие джинсы и этого же цвета олимпийку с красной полосой на груди, белые туфли.

Он может быть дезориентирован или нуждаться в помощи.

Всем кому известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU