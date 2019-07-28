В Саратовской области ищут мужчину с залысиной
В Саратовской области ищут пропавшего 56-летнего Вадима Гуренкова.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», последний раз его видели 25 июля в СНТ «Радуга» Терновского муниципального образования.
Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в помощи.
Приметы гражданина: рост 176 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Из особых — теменная залысина.
На момент пропажи был одет в синие джинсы и этого же цвета олимпийку с красной полосой на груди, белые туфли.
Он может быть дезориентирован или нуждаться в помощи.
Всем кому известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU