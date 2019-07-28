В Саратове парень разбил окно и скрылся от таксиста из-за неоплаченной поездки
Его задержали очевидцы
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Вчера, 27 июля, на улице Панченко,8 в Кировском районе Саратова пассажир такси не захотел расплачиваться с водителем и сбежал из салона.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», парень забежал в ближайший подъезд, разбил окно на втором этаже, поранился и сбежал через козырек с другой стороны дома.
Молодого человека задержали очевидцы и передали охраннику одного из магазинов.
Сотрудники ТСЖ вызвали на место сотрудников полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU