2019-07-28T08:45:39+03:00
Происшествия

В Саратове парень разбил окно и скрылся от таксиста из-за неоплаченной поездки

Его задержали очевидцы
Дарья Вострикова
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Вчера, 27 июля, на улице Панченко,8 в Кировском районе Саратова пассажир такси не захотел расплачиваться с водителем и сбежал из салона.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», парень забежал в ближайший подъезд, разбил окно на втором этаже, поранился и сбежал через козырек с другой стороны дома.

Молодого человека задержали очевидцы и передали охраннику одного из магазинов.

Сотрудники ТСЖ вызвали на место сотрудников полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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