В Саратове пьяный мужчина упал с мотоцикла
Его госпитализировали
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В Саратове на улице Ломоносова, 23, в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Южный» 43-летний водитель Yamaha Major потерял управление и упал с мотоцикла.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным водитель был нетрезв.
Прибывшие медики госпитализировали его в больницу. На месте работали сотрудники «скорой помощи» ,дорожные инспекторы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU