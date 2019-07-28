В Саратове пьяный мужчина упал с мотоцикла

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-28T08:09:49+03:00

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В Саратове на улице Ломоносова, 23, в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Южный» 43-летний водитель Yamaha Major потерял управление и упал с мотоцикла.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным водитель был нетрезв.

Прибывшие медики госпитализировали его в больницу. На месте работали сотрудники «скорой помощи» ,дорожные инспекторы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU