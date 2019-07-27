Работник аттракциона в Саратове разбил голову во время приступа эпилепсии
На место выезжали медики «скорой помощи» [фото]
.Фото: Ольга Симонова
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В Горпарке имени Горького, в Саратове, у работника случился приступ эпилепсии.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло на веревочном аттракционе.
.Фото: Ольга Симонова
Во время приступа у мужчины начались судороги, он рухнул на землю и разбил голову.
На место прибыли сотрудники «скорой помощи», они осмотрели пострадавшего и оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU