2019-07-27T19:26:44+03:00
Происшествия

Работник аттракциона в Саратове разбил голову во время приступа эпилепсии

На место выезжали медики «скорой помощи» [фото]
Ольга Симонова
Поделиться:
..Фото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

В Горпарке имени Горького, в Саратове, у работника случился приступ эпилепсии.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло на веревочном аттракционе.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Во время приступа у мужчины начались судороги, он рухнул на землю и разбил голову.

На место прибыли сотрудники «скорой помощи», они осмотрели пострадавшего и оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове водитель сбежал с места ДТП вместе с детьми
В столкновении трех легковушек и маршрутки в Энгельсе пострадали двое детей
В Елшанке сгорел угнанный Opel Vectra
В центре Саратова на «зебре» сбит пешеход
Ночью в Саратове подожгли шесть автомобилей
Полторы тыс. волонтеров помогают саратовцам перейти на цифровое ТВ
В столкновении двух иномарок в Вольске пострадали трое детей
В парке Саратова мужчина пытался развратить 14-летнюю девочку
В Озинках братья спаивали двух детей самогоном
На 1-й Дачной дерево рухнуло на автомобиль
Серийный грабитель в Энгельсе отнимал у пенсионерок драгоценности
Минтруда: В Саратовской области стало меньше увольнений
В Саратове два рецидивиста попались на краже мороженого
Юрий Дудь: Дороги Саратова как будто после войны
В Саратове мужчина сжег машину бывшей тещи
В Балакове подросток обокрал парикмахерскую
В Заводском районе ночью сгорели три авто