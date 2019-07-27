Работник аттракциона в Саратове разбил голову во время приступа эпилепсии

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-27T19:26:44+03:00

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В Горпарке имени Горького, в Саратове, у работника случился приступ эпилепсии.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло на веревочном аттракционе.

Во время приступа у мужчины начались судороги, он рухнул на землю и разбил голову.

На место прибыли сотрудники «скорой помощи», они осмотрели пострадавшего и оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU