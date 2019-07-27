Ночью в Саратове подожгли шесть автомобилей

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-27T14:56:07+03:00

Один из них был угнан [фото, видео]

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Стали известны подробности ночного пожара в Заводском районе, где горели автомобили.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», оказалось, что машины полыхали сразу в двух местах: на Миллеровской, 78 и Южной, 42.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722620" frameborder="0"></iframe> В Саратове подожгли шесть машин.

При этом на Миллеровской сгорел ВАЗ-2109, который незадолго до этого был угнан от дома №17 на 1-м Огородном тупике.

На Южной, в районе пересечения с 7-м Динамовским проездом, горели пять машин: ВАЗ-2115, 2113, «Газель», Volkswagen Touareg и Renault. Одному из владельцев удалось отогнать немецкую иномарку.

Фото соцсетей

По предварительной версии, машины были подожжены.

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ИСТОЧНИК KP.RU