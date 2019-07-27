Ночью в Саратове подожгли шесть автомобилей
Стали известны подробности ночного пожара в Заводском районе, где горели автомобили.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», оказалось, что машины полыхали сразу в двух местах: на Миллеровской, 78 и Южной, 42.
В Саратове подожгли шесть машин.
При этом на Миллеровской сгорел ВАЗ-2109, который незадолго до этого был угнан от дома №17 на 1-м Огородном тупике.
На Южной, в районе пересечения с 7-м Динамовским проездом, горели пять машин: ВАЗ-2115, 2113, «Газель», Volkswagen Touareg и Renault. Одному из владельцев удалось отогнать немецкую иномарку.
Фото соцсетей
По предварительной версии, машины были подожжены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратове мужчина сжег машину бывшей тещи
Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев
ИСТОЧНИК KP.RU