В столкновении двух иномарок в Вольске пострадали трое детей
ДТП произошло на улице Красногвардейская
Изменить размер текста:
Днем 27 июля в Вольске Саратовской области столкнулись Chevrolet Niva и Mazda 6.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района, авария случилась напротив дома №27 по улице Красногвардейская в 12:45.
Автомобилем Chevrolet Niva управляла 37-летняя женщина, а за рулем Mazda 6 находился 20-летний мужчина.
В аварии пострадали трое несовершеннолетних из Chevrolet – мальчики 8 и 13-ти лет и 16-летняя девушка. Водитель второй иномарки отправлен на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU