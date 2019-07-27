В столкновении двух иномарок в Вольске пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-27T14:01:54+03:00

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Днем 27 июля в Вольске Саратовской области столкнулись Chevrolet Niva и Mazda 6.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района, авария случилась напротив дома №27 по улице Красногвардейская в 12:45.

Автомобилем Chevrolet Niva управляла 37-летняя женщина, а за рулем Mazda 6 находился 20-летний мужчина.

В аварии пострадали трое несовершеннолетних из Chevrolet – мальчики 8 и 13-ти лет и 16-летняя девушка. Водитель второй иномарки отправлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU