На 1-й Дачной дерево рухнуло на автомобиль
Выбито стекло и смята дверца [фото]
Фото соцсетей
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В Саратове дерево рухнуло на автомобиль «Лада».
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП произошло на проспекте 50 лет Октября, возле дома №85«б», район 1-й Дачной.
Ствол разбил заднее стекло и смял переднюю дверцу со стороны водителя.
Фото соцсетей
Напомним, МЧС ранее публиковало штормовое предупреждение об усилении ветра и предостерегало от падающих деревьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU