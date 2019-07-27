На 1-й Дачной дерево рухнуло на автомобиль

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-27T12:12:53+03:00

Выбито стекло и смята дверца [фото]

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В Саратове дерево рухнуло на автомобиль «Лада».

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП произошло на проспекте 50 лет Октября, возле дома №85«б», район 1-й Дачной.

Ствол разбил заднее стекло и смял переднюю дверцу со стороны водителя.

Фото соцсетей

Напомним, МЧС ранее публиковало штормовое предупреждение об усилении ветра и предостерегало от падающих деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU