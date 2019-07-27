Серийный грабитель в Энгельсе отнимал у пенсионерок драгоценности
Полиция задержала 41-летнего жителя Энгельса по подозрению в трех грабежах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина нападал на женщин в возрасте.
По версии следствия, 20 июля в 10 часов утра он сдернул золотую цепочку с шеи 60-летней женщины на улице Ленина в Энгельсе.
22 июля в 11:30 он напал на 83-летнюю пенсионерку на улице Студенческая. Злоумышленник отнял у жертвы золотые украшения на сумму 11 тыс. рублей.
25 июля грабитель похитил драгоценности (золотую цепочку и кулон) у 71-летней женщины на улице Свердлова.
Был задержан ранее неоднократно судимый за грабежи и вымогательство местный житель. Оказалось, что он сдал добычу в ломбард, где ее и обнаружили полицейские.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU