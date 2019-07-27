Полторы тыс. волонтеров помогают саратовцам перейти на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-27T14:40:36+03:00

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В Саратовской области 14 октября прекратится аналоговое вещание ТВ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в настоящее время почти 1,5 тыс. волонтеров помогают гражданам перейти на цифровой сигнал телевидения.

- В основном это студенты, которые бесплатно помогли настроить телевизоры для приема цифрового телевидения уже 1934 гражданам, – рассказали в Минпроме.

В ведомстве напомнили, что если рядом с логотипом телеканала зрители видят букву «А», то значит, их телевизоры настроены на аналоговое вещание. Чтобы продолжать смотреть ТВ после 14 октября, необходим телевизор с приемом стандарта DVB-T2 или приставка-декодер и антенна дециметрового диапазона.

ИСТОЧНИК KP.RU