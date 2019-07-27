Полторы тыс. волонтеров помогают саратовцам перейти на цифровое ТВ
В Саратовской области 14 октября прекратится аналоговое вещание ТВ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в настоящее время почти 1,5 тыс. волонтеров помогают гражданам перейти на цифровой сигнал телевидения.
- В основном это студенты, которые бесплатно помогли настроить телевизоры для приема цифрового телевидения уже 1934 гражданам, – рассказали в Минпроме.
В ведомстве напомнили, что если рядом с логотипом телеканала зрители видят букву «А», то значит, их телевизоры настроены на аналоговое вещание. Чтобы продолжать смотреть ТВ после 14 октября, необходим телевизор с приемом стандарта DVB-T2 или приставка-декодер и антенна дециметрового диапазона.
ИСТОЧНИК KP.RU