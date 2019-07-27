Юрий Дудь: Дороги Саратова как будто после войны
Блогер сравнил Саратов с Замбией
Скрин страницы блогера в Instagram
Изменить размер текста:
Известный блогер Юрий Дудь опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный налоговому бремени и работе чиновников.
При этом он упомянул Саратов, сравнив дороги в нашем городе с Замбией (государство в Южной Африке, одно из беднейших в мире).
Сравнение, однако, не в пользу Саратова:
- Почему в Замбии есть дороги с лампочками на разделительной полосе, а дороги Саратова – как будто после войны? – задался вопросом Юрий Дудь.
Многие саратовцы в соцсети согласны с блогером и недоумевают, по какому принципе одни и те же участки дорог ремонтируют регулярно, а другие – нет.
ИСТОЧНИК KP.RU