2019-07-27T10:54:27+03:00
Общество

Юрий Дудь: Дороги Саратова как будто после войны

Блогер сравнил Саратов с Замбией
Екатерина Семенова
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Известный блогер Юрий Дудь опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный налоговому бремени и работе чиновников.

При этом он упомянул Саратов, сравнив дороги в нашем городе с Замбией (государство в Южной Африке, одно из беднейших в мире).

Сравнение, однако, не в пользу Саратова:

- Почему в Замбии есть дороги с лампочками на разделительной полосе, а дороги Саратова – как будто после войны? – задался вопросом Юрий Дудь.

Многие саратовцы в соцсети согласны с блогером и недоумевают, по какому принципе одни и те же участки дорог ремонтируют регулярно, а другие – нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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