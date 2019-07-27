В Балакове подросток обокрал парикмахерскую
Мальчик разбил окно и вынес 18 тыс. рублей
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Жительница Балакова Саратовской области обратилась в полицию с заявлением о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 17 или 18 июля неизвестные обокрали парикмахерскую.
По версии следствия, злоумышленники разбили окно здания на улице Шевченко и похитили 18 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержан ранее не судимый 17-летний подросток, окончивший девять классов.
Мальчик дал признательные показания, похищенное частично изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU