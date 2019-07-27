В Балакове подросток обокрал парикмахерскую

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-27T09:53:48+03:00

Мальчик разбил окно и вынес 18 тыс. рублей

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Жительница Балакова Саратовской области обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 17 или 18 июля неизвестные обокрали парикмахерскую.

По версии следствия, злоумышленники разбили окно здания на улице Шевченко и похитили 18 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержан ранее не судимый 17-летний подросток, окончивший девять классов.

Мальчик дал признательные показания, похищенное частично изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU