В Саратове два рецидивиста попались на краже мороженого
Мужчины обчистили палатку в Солнечном
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Полиция Саратова раскрыла кражу мороженого.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, в ночь на 28 мая неизвестные обокрали торговую точку на улице Чехова в Солнечном.
Из холодильника злоумышленники унесли две металлические корзины с мороженым на сумму пять тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин 28 и 29-ти лет, оба ранее судимы. Граждане признались в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU