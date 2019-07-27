2019-07-27T11:30:25+03:00
Происшествия

В Саратове два рецидивиста попались на краже мороженого

Мужчины обчистили палатку в Солнечном
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Саратова раскрыла кражу мороженого.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, в ночь на 28 мая неизвестные обокрали торговую точку на улице Чехова в Солнечном.

Из холодильника злоумышленники унесли две металлические корзины с мороженым на сумму пять тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин 28 и 29-ти лет, оба ранее судимы. Граждане признались в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24