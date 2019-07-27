В Саратове два рецидивиста попались на краже мороженого

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-27T11:30:25+03:00

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Полиция Саратова раскрыла кражу мороженого.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, в ночь на 28 мая неизвестные обокрали торговую точку на улице Чехова в Солнечном.

Из холодильника злоумышленники унесли две металлические корзины с мороженым на сумму пять тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин 28 и 29-ти лет, оба ранее судимы. Граждане признались в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU