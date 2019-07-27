В центре Саратова столкнулись грузовик, маршрутка и четыре легковушки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-27T08:55:01+03:00

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Днем 26 июля на улице Радищева в Саратове столкнулись шесть автомобилей.

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, автомобиль «КамАЗ» столкнулся с «Ладой Калина», микроавтобусом Ford (маршрут №34), Volkswagen Polo, Kia Soul и Volkswagen Caddy. При этом последний был припаркован.

Фото соцсетей

В аварии пострадала пассажирка Volkswagen Polo. 23-летняя девушка была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU