Грузовикам ограничили движение по мосту на федеральной трассе в Озинском районе
На следующей неделе, с 29 июля, будет ограничено движение по мосту через реку Большая Чалыкла по трассе Р-208 Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Казахстаном.
Как сообщили «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор», это связано с изношенностью конструкций моста, дефектами и повреждениями.
Ограничение вводится для потоков грузовых автомобилей, масса которых превышает 17 т. Одиночное движение фур разрешено, если их масса не превышает 32 т.
Кроме того, вводятся ограничения по скорости – автомобили не смогут ехать быстрее, чем 40 км/ч.
На мосту будет введена реверсивная схема движения.
Ограничения вводятся с 29 июля 2019 года до 30 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU