2019-07-27T08:12:59+03:00
Общество

Грузовикам ограничили движение по мосту на федеральной трассе в Озинском районе

Запрет введен на полтора года
Екатерина Семенова
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На следующей неделе, с 29 июля, будет ограничено движение по мосту через реку Большая Чалыкла по трассе Р-208 Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Казахстаном.

Как сообщили «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор», это связано с изношенностью конструкций моста, дефектами и повреждениями.

Ограничение вводится для потоков грузовых автомобилей, масса которых превышает 17 т. Одиночное движение фур разрешено, если их масса не превышает 32 т.

Кроме того, вводятся ограничения по скорости – автомобили не смогут ехать быстрее, чем 40 км/ч.

На мосту будет введена реверсивная схема движения.

Ограничения вводятся с 29 июля 2019 года до 30 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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