2019-07-27T07:59:57+03:00
Общество

В Саратовской области возможен штормовой ветер

Ожидается сильный ливень с градом
Екатерина Семенова
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В большинстве районов Саратовской области сегодня, 27 июля, будет дождливо.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами дождь ожидается сильным до 49 мм осадков. Кроме того, возможна гроза с градом.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, а при порывах – до 15-20 метрах в секунду. Временами возможны шквалы до 23 метров в секунду. По шкале Бофорта это соответствует шторму и угрожает разрушениями крыш домов.

Столбик термометра покажет днем 24-29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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