В Саратовской области возможен штормовой ветер
Ожидается сильный ливень с градом
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В большинстве районов Саратовской области сегодня, 27 июля, будет дождливо.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами дождь ожидается сильным до 49 мм осадков. Кроме того, возможна гроза с градом.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, а при порывах – до 15-20 метрах в секунду. Временами возможны шквалы до 23 метров в секунду. По шкале Бофорта это соответствует шторму и угрожает разрушениями крыш домов.
Столбик термометра покажет днем 24-29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU