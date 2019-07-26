Эксперт считает важным наладить информирование общественности по заводу в Горном

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-26T19:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Никитин, генеральный директор ЭПЦ «Беллона» прокомментировал ситуацию вокруг завода в Горном.

- Создание прозрачной системы обращения с отходами I и II классов сегодня просто необходимо. В настоящий момент из ежегодного объема опасных отходов обезвреживается не более 1,5%.

Отмечу, что в западных странах система переработки отходов I и II классов развита и успешно функционирует уже несколько десятилетий, причем под контролем государства. Места расположения выбираются исходя из анализа отходообразования территорий, транспортной инфраструктуры и логистики, доступа к газо-, электро- и теплосетям. Много примеров таких предприятий есть в Германии, Франции, Финляндии.

Обсуждаемые в настоящее время в нашей стране перспективы утилизации отходов – это старт, без которого нельзя начинать работу над формированием системы по обращению, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов. Проект по созданию инфраструктуры обращения с опасными отходами огромный, его реализация рассчитана на многие годы. В связи с этим необходимо составить подробную дорожную карту, где будут прописаны все ключевые точки, включая социальную составляющую и вопросы обеспечения безопасности.

Безусловно, важно наладить контакт с общественностью. Для этого при Общественном совете Росатома была создана рабочая группа по экологии. Наша задача – вовремя информировать население, обеспечить прозрачность обсуждения. Только в этом случае нюансы такого важного экологического проекта будут понятны обществу и поддержаны им, – считает Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU